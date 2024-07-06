Про це повідомили в "Атеш". Там оприлюднили відповідні світлини.

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На узбережжі Криму партизани фіксують збільшення кількості оборонних позицій

В русі "Атеш" зазначили, що поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня.

У Євпаторії та Ялті, рашисти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно,

– ідеться в повідомленні.

Там також додали, що серед військовослужбовців Росії ходять чутки про те, що СОУ формують, так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку.

Росіяни будують оборонні споруди в Криму / Фото "Атеш"