Маршрут, которым могли перевозить боеприпасы, составляет около 10 тысяч километров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что уничтожать вражеское вооружение стоит в любой точке, в которой это можно сделать.

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Как подрыв железной дороги повлияет на фронт

Теперь россияне будут вынуждены использовать другие сообщения, а это дополнительные километры. Соответственно поставки боеприпасов задержится, а у наших Вооруженных Сил появится дополнительное время пока не поступит новая партия.

Иногда такие действия проводят группы даже без центрального координирования, то есть это так называемый режим свободной охоты. Просто нашли механизм, как уничтожить военный объект, а поезд с боеприпасами таким есть, и минимум на несколько дней ветка будет заблокирована,

– подчеркнул Роман Свитан.

Так партизанское движение помогает нашим войскам на фронте. Если все это масштабировать, то можно остановить поставки вооружения, которое идет по российской железной дороге. Заменить такой логистический путь, например, на автомобильный очень трудно, потому что говорится о тысячах километров.

Партизан очень много, как и сил сопротивления в самой России. Они действуют в разных республиках страны-агрессора.