Маршрут, яким могли перевозити боєприпаси, становить близько 10 тисяч кілометрів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що знищувати вороже озброєння варто у будь-якій точці, в якій це можна зробити.

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Тепер росіяни будуть змушені використовувати інші сполучення, а це додаткові кілометри. Відповідно постачання боєприпасів затримається, а в наших Збройних Сил з'явиться додатковий час поки не надійде нова партія.

Інколи такі дії проводять групи навіть без центрального координування, тобто це так званий режим вільного полювання. Просто знайшли механізм, як знищити військовий об'єкт, а поїзд з боєприпасами таким є, і щонайменше на кілька днів гілка буде заблокована,

– підкреслив Роман Світан.

Так партизанський рух допомагає нашим військам на фронті. Якщо все це масштабувати, то можна зупинити постачання озброєння, яке йде російською залізницею. Замінити такий логістичний шлях, наприклад, на автомобільний дуже важко, бо мовиться про тисячі кілометрів.

Партизан дуже багато, як і сил спротиву в самій Росії. Вони діють у різних республіках країни-агресорки.