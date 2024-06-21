Об этом они сообщили в пятницу, 21 июня, в своем телеграмм-канале. Также они добавили несколько фотографий.

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Украинские партизаны обнаружили локацию, где лечится спецназ ГРУ в Крыму

Наш агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих России. За два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет,

– говорится в сообщении.

По данным "Атеш", среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.

"Оккупантам расслабляться не стоит, даже в таком, вроде бы, спокойном месте. Наоборот, надо готовиться встречать гостей", – добавили партизаны.

Украинские партизаны обнаружили место, где проходит лечение спецназ ГРУ в Крыму / Фото "Атеш"