Партизаны отметили, что вся вражеская инфраструктура будет ликвидирована. Работа "Атеш" на оккупированных территориях продолжается.

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Разведка "Атеш" в Луганске

Агент "Атеш" проследил за российской техникой и обнаружил вражескую военную базу. В результате дальнейшей разведки удалось установить, что она принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде, в/ч 08807.

Разведка агентов "Атеш" в Луганске: смотрите видео

Ранее InformNapalm сообщали о базе "ТрансПеле", которую Россия с 2014 года использует для парковки военной техники.

Борьба продолжается. Вся вражеская инфраструктура будет ликвидирована и мы не остановимся, пока все оккупированные территории не будут освобождены,

– указали партизаны.

Российская военная техника в оккупированном городе / фото "Атеш"

Отмечается, что военный объект оккупантов расположен по координатам 48.538328, 39.354367.

Военная база россиян в Луганске / фото "Атеш"

Напомним, что днем ранее "Атеш" сообщили, что обнаружили центр подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге. Также там обучается 101 склад бронетанкового имущества в/ч 68076. Партизаны детально изучили распорядок дня солдат, а также проследили за большинством фаст-фудов, где проводят свой досуг военные.