По словам руководителя партизанского движения "Атеш", который дал интервью журналистам NV, российские военные участвуют в различных видах деятельности. Однако все это направлено, конечно же, в пользу Украины.

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"Атеш" рассказал о военных россиян, которые помогают движению

Руководитель "Атеша" Эльдар отметил, что среди агентов движения действительно есть военнослужащие вооруженных сил России. Партизанам удается привлекать как действующих военных, так и мобилизовать своих агентов в конкретные, нужные подразделения вражеской армии.

Они (российские военные агенты "Атешу" – 24 Канал) осуществляют диверсии, выводя из строя технику в воинских частях, передают информацию о месте расположения своих подразделений на оккупированных территориях Украины. Также передается внутренняя информация о состоянии дел в российских частях, и множество важной документации,

– сказал Эльдар.

Он отметил, что этими агентами могут быть мобилизованы с оккупированных территорий украинцы, или даже россияне, которые не поддерживают агрессию против Украины.

"Они находят движение через телеграм-канал и приобщаются для борьбы против оккупантов. Например, один из военных Черноморского флота России передавал информацию о пребывании командования ЧФ и другие важные данные", – сказал руководитель партизанского движения.

Эльдар также рассказал, что приоритеты движения остались неизменными: освобождение всех оккупированных территорий Украины. Кроме того, для движения сейчас важна поддержка и расширение сети агентов, проведение диверсий и информационная работа.

По словам руководителя "Атешу", движение также сейчас сосредоточено на подготовке ячеек для помощи Силам обороны Украины в случае активных действий и деоккупации украинских территорий.

Партизаны продолжают наносить вред врагу