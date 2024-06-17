За словами керівника партизанського руху "Атеш", який дав інтерв'ю журналістам NV, російські військові беруть участь у різних видах діяльності. Однак все це спрямовано, звісно ж, на користь України.

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Керівник "Атешу" Ельдар зазначив, що серед агентів руху дійсно є військовослужбовці збройних сил Росії. Партизанам вдається залучати як чинних військових, так і мобілізувати своїх агентів у конкретні, потрібні підрозділи ворожої армії.

Вони (російські військові агенти "Атешу" – 24 Канал) здійснюють диверсії, виводячи з ладу техніку у військових частинах, передають інформацію про місце розташування своїх підрозділів на окупованих територіях України. Також передається внутрішня інформація про стан справ у російських частинах, та безліч важливої документації,

– сказав Ельдар.

Він наголосив, що цими агентами можуть бути мобілізовані з окупованих територій українці, або навіть росіяни, які не підтримують агресію проти України.

"Вони знаходять рух через телеграм-канал і долучаються для боротьби проти окупантів. Наприклад, один із військових Чорноморського флоту Росії передавав інформацію про перебування командування ЧФ та інші важливі дані", – сказав керівник партизанського руху.

Ельдар також розповів, що пріоритети руху залишилися незмінними: звільнення всіх окупованих територій України. Окрім того, для руху зараз важлива підтримка та розширення мережі агентів, проведення диверсій та інформаційна робота.

За словами керівника "Атешу", рух також зараз зосереджений на підготовці осередків для допомоги Силам оборони України в разі активних дій та деокупації українських територій.

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