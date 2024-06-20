Партизани наголосили, що вся ворожа інфраструктура буде ліквідована. Робота "Атеш" на окупованих територіях продовжується.

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Розвідка "Атеш" у Луганську

Агент "Атеш" прослідкував за російською технікою та виявив ворожу військову базу. У результаті подальшої розвідки вдалося встановити, що вона належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807.

Розвідка агентів "Атеш" у Луганську: дивіться відео

Раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку Росія з 2014 року використовує для паркування військової техніки.

Боротьба продовжується. Вся ворожа інфраструктура буде ліквідована і ми не зупинимося, доки всі окуповані території не будуть звільнені,

– вказали партизани.

Російська військова техніка у окупованому місті / фото "Атеш"

Зазначається, що військовий об'єкт окупантів розташований за координатами 48.538328, 39.354367.

Військова база росіян у Луганську / фото "Атеш"

Нагадаємо, що днем раніше "Атеш" повідомили, що виявили центр підготовки африканських найманців в Санкт-Петербурзі. Також там навчається 101 склад бронетанкового майна в/год 68076. Партизани детально вивчили розпорядок дня солдатів, а також простежили за більшістю фаст-фудів, де проводять своє дозвілля військові.