Партизани "Атеш" дослідили навколишню інфраструктуру. Це стосується й тих місць, де розважаються російські військові.

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Найманці з Африки у Росії

У Санкт-Петербурзі партизани "Атеш" виявили центр підготовку, у якому навчають контрактників з африканських країн. Також там навчається 101 склад бронетанкового майна в/год 68076.

За 2,5 роки війни, армія Росії знищила сотні тисяч своїх громадян і тепер змушена намагається затикати дірки найманцями з інших країн,

– вказали в "Атеш".

Агенти зазначили, що детально вивчили розпорядок дня у цьому місці, а також простежили за більшістю фаст-фудів, де проводять своє дозвілля військові.

Центр, де навчають контрактників з Африки / "Атеш"

Нагадаємо, що нещодавно партизани "Атеш" вказали, що у їх рядах діють в тому числі й російські військові. Вони здійснюють диверсії, виводять ладу техніку у військових частинах, передають інформацію про місце розташування своїх підрозділів на окупованих територіях України. Також передають внутрішня інформація про стан справ у російських частинах, та безліч важливої документації,