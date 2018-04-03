Atlasjet отменяет все регулярные рейсы из Украины: детали

Авиакомпания Atlasjet Ukraine с 24 апреля 2018 года приостановит выполнение всех регулярных рейсов из Украины. Речь идет о полетах в Стамбул со Львова, Харькова и Запорожья.

Как говорится в сообщении компании, это сделано "по операционным причинам". Поэтому на все лето 2018 года регулярные полеты из трех городов Украины – Запорожья, Харькова и Львова в Стамбул компания выполнять не будет, сообщает avianews.com. Пассажиры, которые успели забронировать билеты на отмененные рейсы, смогут получить полное возмещение средств.

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При этом впоследствии стало известно, что речь не идет о полном прекращении полетов. В летний сезон к осени авиаперевозчик намерен выполнять чартерную программу из городов Украины. А в дальнейшем снова может вернуться к восстановлению регулярных рейсов.