Atlasjet скасовує усі регулярні рейси з України: деталі

Авіакомпанія Atlasjet Ukraine з 24 квітня 2018 року призупинить виконання всіх регулярних рейсів з України. Мова йде про польоти до Стамбула з Львова, Харкова та Запоріжжя.

Як йдеться в повідомленні компанії, це зроблено по "операційним причинам". Відтак на все літо 2018 року регулярні польоти з трьох міст України – Запоріжжя, Харкова та Львова до Стамбула компанія виконувати не буде, повідомляє avianews.com. Пасажири, які встигли забронювати квитки на скасовані рейси, зможуть отримати повне відшкодування коштів.

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При цьому згодом стало відомо, що мова не йде про повне припинення польотів. У літній сезон до осені авіаперевізник має намір виконувати чартерну програму з міст України. А в подальшому знову може повернутися до відновлення регулярних рейсів.