1 ноября крупнейшая атомная субмарина США Род-Айленд (SSBN 740) с баллистическими ракетами класса "Огайо" прибыла в Гибралтар.

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Что случилось

Это была короткая остановка в районе операций ВМС США в Европе. Так Штаты хотели продемонстрировать гибкость и приспособленность подлодок к силам США и союзников в этом регионе.

Визит Род-Айленда в порт Гибралтара укрепляет нашу непреклонную преданность нашим союзникам и партнерам в регионе. США и Великобритания имеют богатую историю сотрудничества с помощью учений, операций и подобных мер по сотрудничеству, которые укрепляют наши общие возможности и партнерство.

– сказал командир оперативной группы 69, капитан Джон Креддок.

Он добавил, что "сложность, смертоносность и тактическое мастерство Род-Айленда олицетворяют эффективность и мощь подводных сил".

Перед визитом в порт Гибралтара, в июле эта субмарина посетила военно-морскую базу Его Величества в Клайде в Шотландии.

Справка. Род-Айленд является подлодкой с баллистическими ракетами класса Огайо. Эти подлодки гибкие и живучие и являются высокоэффективным элементом сил ядерного сдерживания США. Род-Айленд, входящий в состав 10-й группы подводных лодок, является одной из шести подводных лодок с баллистическими ракетами, базирующимися на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бей, штат Джорджия.

Что известно об оперативной группе 69