Инцидент произошел 30 июля в водах к востоку от второго по величине датского города Орхус, на расстоянии примерно две морских мили от берега.

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Экипаж сторожевого судна Дании "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, назвал эту ситуацию "драматичной".

Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматическое и захватывающее, поскольку в атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейоре, где начала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова,

– сказали моряки.

Российский корабль "Алтай" бросил тросы и подготовился к буксировке огромной субмарины.