Инцидент произошел 17 июля в Санкт-Петербурге. Именно там уже в последнее воскресенье месяца – 25 июля – пройдет ряд официальных мероприятий.

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О курьезе во время репетиции в своем телеграм-канале сообщил военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". "В Санкт-Петербурге столкнулись 2 военных корабля", – написал он.

Курьезный инцидент во время репетиции парада в России: смотрите видео

Отметим, что в репетиции на Неве и на Кронштадтском рейде в Финском заливе приняли участие корабли, катера и подводные лодки, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

Российское командование все опровергает

В пресс-службе Главного командования военно-морского флота России сообщили информагентству Regnum, что информация о столкновении якобы не соответствует действительности. Там заявили, что видеозапись с кораблями появилась в соцсети "ВКонтакте". Его автор предположил, что вовлеченные в репетиции парада боевые корабли могли столкнуться из-за сильного ветра.

Зато российское военное командование утверждает, что ветер никак не повлиял на состояние кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Мол, они якобы лишь отрабатывали безопасный отход от места стоянки, никаких чрезвычайных событий не фиксировали, а суда были надежно закрепленными.