Інцидент трапився 17 липня у Санкт-Петербурзі. Саме там вже в останню неділю місяця – 25 липня – пройде низка офіційних заходів.

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Про курйоз під час репетиції у своєму телеграм-каналі повідомив військовий ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". "У Санкт-Петербурзі зіткнулися 2 військові кораблі", – написав він.

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Зазначимо, що у репетиції на Неві і на Кронштадтському рейді у Фінській затоці взяли участь кораблі, катери та підводні човни, а також літаки й вертольоти морської авіації.

Російське командування все спростовує

У пресслужбі Головного командування військово-морського флоту Росії повідомили інформагенству Regnum, що інформація про зіткнення нібито не відповідає дійсності. Там заявили, що відеозапис з кораблями з'явився у соцмережі "ВКонтакте". Його автор припустив, що залучені у репетиції параду бойові кораблі могли зіткнутися через сильний вітер.

Натомість російське військове командування стверджує, що вітер ніяк не вплинув на стан кораблів в акваторії Неви та Смольнинського рейду. Мовляв, вони нібито лише відпрацьовували безпечний відхід від місця стоянки, ніяких надзвичайних подій не фіксували, а судна були надійно закріпленими.