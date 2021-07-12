Инцидент сняли российские телеграм-каналы. Он рассмешил даже россиян.

Важно Было очень жарко: в России пассажир открыл аварийный люк самолета – видео

В соцсетях пошутили, что таким образом армия Путина показала, как будет защищать своих граждан в случае войны.

Детали о "потерянном" танке

Авария произошла на объездной дороге на Троицкое. Очевидцы рассказали, что грузовик перевозил танк со стороны Анива. В районе поворота на улицу Фархутдинова, недалеко от АЗС, военная техника слетела с трала.

Судя по всему, танк, который весит десятки тонн, был плохо закреплен, а тягач, возможно, двигался слишком быстро.

Танк мог раздавить легковушку

"Потерянная" техника едва не раздавила легковушку Toyota Mark II Wagon Qualis, который двигался позади. Водитель автомобиля отделался испугом.

В России танк едва не раздавил легковушку: смотрите видео

Интересно, что это далеко не первый инцидент, когда россияне уничтожают или разрушают свою технику. К примеру, в российской Уфе 7 мая 2021 года загорелся танк. Произошло это во время репетиции парада ко Дню победы.