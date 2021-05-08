Победобесие с огоньком: в России на репетиции парада к 9 мая загорелся танк
В российской Уфе 7 мая состоялась репетиция парада ко Дню Победы. Правда, без эксцессов не обошлось. В частности, здесь загорелся один из танков. Инцидент произошел на проспекте Октября перед зданием горсовета столицы Башкирии.
Источник:Башинформ
Известно, что это Т-26. Этот танк произвели еще в Советском Союзе. А приняли его на вооружение в далеком 1931 году.
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- Среди прочего в параде задействовали советскую технику.
- Один из танков проехал трибуны перед зданием горсовета и свернул на Северный проезд.
- Там техника и вспыхнула.
- По словам спасателей, на корпус танка пролилось топливо. Оно и загорелось.
- Правда, водителю удалось потушить пламя самостоятельно – еще до прибытия профессиональных спасателей.
- Однако пожарные все же решили обезопасить технику. Поэтому залили ее специальной смесью. После смыли остатки топлива.
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