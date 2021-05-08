В российской Уфе 7 мая состоялась репетиция парада ко Дню Победы. Правда, без эксцессов не обошлось. В частности, здесь загорелся один из танков. Инцидент произошел на проспекте Октября перед зданием горсовета столицы Башкирии.

Известно, что это Т-26. Этот танк произвели еще в Советском Союзе. А приняли его на вооружение в далеком 1931 году. К теме "Герой эпохи" : в России дети вышли на шествие с портретами Путина – фото Подробнее Среди прочего в параде задействовали советскую технику.

Один из танков проехал трибуны перед зданием горсовета и свернул на Северный проезд.

Там техника и вспыхнула.

По словам спасателей, на корпус танка пролилось топливо. Оно и загорелось.

Правда, водителю удалось потушить пламя самостоятельно – еще до прибытия профессиональных спасателей.

Однако пожарные все же решили обезопасить технику. Поэтому залили ее специальной смесью. После смыли остатки топлива. Заметим! Различные инциденты с военной техникой для России – не новость. Такое здесь случается каждый год и по несколько раз в канун и собственно 9 мая. В частности, в 2020 году на параде в Москве вспыхнул новый БТР "Бумеранг". Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг" pic.twitter.com/b6DmYcSuZ3 — Львівський метрополітен (@natohawks) June 24, 2020