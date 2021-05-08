Побєдобєсіє з вогником: у Росії на репетиції параду до 9 травня загорівся танк
У російській Уфі 7 травня відбулася репетиція параду до Дня перемоги. Щоправда, без ексцесів не минулося. Зокрема, тут загорівся один із танків. Інцидент трапився на проспекті Жовтня перед будівлею міськради столиці Башкирії.
Джерело:Башінформ
Відомо, що це Т-26. Цей танк виробили ще в Радянському Союзі. А прийняли його на озброєння в далекому 1931 році.
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Докладніше
- Серед іншого в параді задіяли радянську техніку.
- Один із танків проїхав трибуни перед будівлею міськради та звернув на Північний проїзд.
- Там техніка і спалахнула.
- За словами рятувальників, на корпус танку пролилося паливо. Воно і загорілося.
- Щоправда, водієві вдалося загасити полум'я самотужки – ще до прибуття професійних рятувальників.
- Проте пожежники все ж вирішили убезпечити техніку. Тому залили її спеціальною сумішшю. Опісля змили залишки палива.
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