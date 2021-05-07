Хода відбулася там 6 травня. Місцева влада приурочила її до Дня Георгія Побідоносця.
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Колони були сформовані з учасників російського дитячого руху "Юнармія". Очільник її регіонального штабу Олександра Старухін пояснив, звідки взялися портрети лідера Кремля.
За його словами, хода була костюмованою, її учасники представляли різні епохи. "Свою колону ми вирішили позначити портретами Путіна, цитатами його виступів", – зазначив він.
Підлітки з портретами Путіна / Фото з соцмереж
Ходу влаштували в Іркутську 6 травня / Фото з соцмереж
Що таке "Юнармія"
- Це російський громадський рух, до якого залучають дітей. Характерною ознакою його учасників є форма та берети червоного кольору.
- У Росії запевняють, що діти приєднуються до "Юнармії" добровільно. У травні 2018 року тамтешні ЗМІ повідомили, що чисельність руху вже перевищила 230 тисяч осіб.
- Створення "Юнармії" викликало хвилю критики навіть серед російського суспільства. Частина людей вважає, що у такий спосіб відбувається мілітаризація країни й залучення дітей в політику.