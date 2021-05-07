Шествие состоялось там 6 мая. Местные власти приурочили ее ко Дню Георгия Победоносца.
Читайте также "Боевые отряды Путина": как оккупанты зомбируют детей в Крыму – возмутительные фото
Колонны были сформированы из участников Российского детского движения "Юнармия". Глава ее регионального штаба Александра Старухин пояснил, откуда взялись портреты лидера Кремля.
По его словам, шествие было костюмированным, его участники представляли разные эпохи. "Свою колонну мы решили обозначить портретами Путина, цитатами его выступлений", – отметил он.
Подростки с портретами Путина / Фото из соцсетей
Шествие устроили в Иркутске 6 мая / Фото из соцсетей
Что такое "Юнармия"
- Это российское общественное движение, в которое привлекают детей. Характерным признаком его участников является форма и береты красного цвета.
- В России уверяют, что дети присоединяются к "Юнармии" добровольно. В мае 2018 года тамошние СМИ сообщили, что численность движения уже превысила 230 тысяч человек.
- Создание "Юнармии" вызвало волну критики даже среди российского общества. Часть людей считает, что таким образом происходит милитаризация страны и вовлечение детей в политику.