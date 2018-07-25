"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники

Депутатам і бізнесменам земля потрібніша, ніж тим, над ким свистіли ворожі кулі. Зухвала афера земельного "дерибану" під прикриттям благих намірів "соціального захисту" українських військових працює, і припиняти її ніхто не збирається. До переліку "атошників", які мають право на першочергове отримання від держави землі, потрапляють "ліві" люди.

Нещодавно ми розповідали про те, як три тисячі гектарів на Одещині "віджала" під себе організація, яка нібито опікується проблемами інвалідів, бо знайшла шпарину в законодавстві, якою дуже активно скористалися. Сьогодні мова під про так звану "атошну" тему – виділення земель для учасників АТО.

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Першочерговість у наділенні їх землею свого часу обіцяв Петро Порошенко і це внесли у закон. Але "під шумок" надання землі "атошникам" можна вписати іще кількадесят прізвіщ людей, які до АТО жодного стосунку ніколи не мали. А раптом "прокатить"?



Губернатор Львівщини Олег Синютка

Отаку аферу і виявили на Львівщині. Голова обладміністрації Олег Синютка ще підписав наказ про виділення 83 земельних ділянок біля озера Наварія учасникам АТО. Список потрапив до рук журналістів – і тут почали спливати цікаві нюанси. Кілька новоявлених землевласників справді виявились воїнами АТО, але ж далеко не всі.

Аналітики проекту "Наші гроші – Львів" помітили у списку ім'я екс-депутата Львівської міськради Андрія Дзюбана, який водночас є відомим львівським бізнесменом. Це йому, зокрема, належать компанії "Майстерня карамелі" та "Старий Львів". До списку потрапив і бізнесмен Орест Давидко. А також екс-власник ТОВ "Вуглепромгруп" Микола Кишинський.

Те, що землю виділяли не зовсім атовцям – півбіди. Навколо озера Наварія відпочивають і місцеві мешканці, і львів'яни. Та з якого дива обласні чиновники вирішили, що мають право віддавати ці ділянки під забудову? Усі дерева навколо доведеться вирубати. Людей – ніхто не питав.

На щастя, ті вчасно спохопилися та підняли тривогу. Вимагали не підписувати проекти землеустрою та скасувати скандальні списки. Під облдержадміністрацією провели кілька мітингів і не дали в такий спосіб приховати аферу. Перед людьми довелося виправдовуватись самому губернатору Львівщини Олегу Синютці. Ще тоді, у червні 2018, він пообіцяв детально розібратися зі списками та, навіть, створив задля цього спеціальну комісію.



На мітингу під ЛОДА люди вимагали скасувати скандальні списки

Але минув місяць, а у справі не сталося жодних зрушень. Невже чиновники сподівалися, що проблема зникне сама собою, що люди махнуть рукою і афера зі списками буде реалізована? Люди пішли до ОДА із питанням: "Що наперевіряла комісія?" Та почули відповідь, яка вразила всіх: "Жодних порушень не виявили. Усе згідно із законом".

А перевіряли списки чиновники у такий спосіб: розсилали запити до військкоматів, департаменту соціального захисту ЛОДА та держслужбу у справах ветеранів війни. Відтак, комісія отримала підтвердження, що з 83 осіб у списку лише 43 є учасниками бойових дій. Щодо решти 40 – ніби ще чекають відповіді. Але й навіть якщо вони не атовці, то, однак, криміналу нема. Як пояснив заступник губернатора Ростислав Замлінський, згідно з земельним кодексом, кожен громадянин має право отримати ту чи іншу земельну ділянку.

Так і справді, ми всі маємо право, але з реалізацією його у простих громадян не завжди складається. А от прокурор САП Назар Холодницький за часів роботи у Києво-Святошинській прокуратурі теж мав право та отримав кілька ділянок у приміській зоні Києва – на всю свою родину. Місця треба знати – на які ділянки заяви писати.

До слова, активісти губернатора "дотисли" – викликали його безпосередньо на місце та під камери взяли з нього слово: достеменно розібратися, хто і за яким принципом списки на отримання землі складав.



Активісти "дотисли" губернатора Львівщини Олега Синютку

Бо тепер Синютка розповідає, що не відав, що підписує. Дивна відповідь для чиновника.

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Так от "атошна" схема нині – дуже популярна в нашої влади. Наші журналісти отримують повідомлення про її використання в різних куточках країни. Покласти їй край ми не можемо, але показати дійових осіб обіцяємо – у новому сезоні програми "Центр розслідувань України".