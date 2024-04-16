Заместитель министра рассказал, что после прихода на должность Рустема Умерова с новой командой они утвердили план аудитов по рискованным сферам. Он касался структур в составе Минобороны Украины.

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Что показал аудит в Минобороны

Юрий Джигир рассказал, что, согласно плану, Служба внутреннего аудита до конца 2023 года провела аудиты:

начисления и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях,

закупки продуктов питания для военнослужащих,

функционального управления госпредприятиями,

организации финансового и материально-технического обеспечения подразделений Сил теробороны,

использования ресурсов в сфере деятельности командований Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных сил ВСУ.

Во время аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 миллиардов гривен. То есть внутренним аудитом идентифицированы определенные возможные негативные последствия, которые требуют немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена, чтобы предотвращать нарушения,

– заверил заместитель главы Минобороны.

Он рассказал, что определенное возмещение средств и устранение большей части нарушений организовали во время проведения внутренних аудитов. Так, благодаря аудиторским рекомендациям, достигли экономического эффекта на более 1,5 миллиарда гривен.

Есть ли ответственность за нарушения