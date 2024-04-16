Заступник міністра розповів, що після приходу на посаду Рустема Умєрова з новою командою вони затвердили план аудитів за ризикованими сферами. Він стосувався структур в складі Міноборони України.

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Що показав аудит в Міноборони

Юрій Джигир розповів, що, згідно з планом, Служба внутрішнього аудиту до кінця 2023 року провела аудити:

нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях,

закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців,

функціонального управління держпідприємствами,

організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил тероборони,

використання ресурсів у сфері діяльності командувань Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних сил ЗСУ.

Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 мільярдів гривень. Тобто внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена, щоб запобігати порушенням,

– запевнив заступник очільника Міноборони.

Він розповів, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини порушень організували під час проведення внутрішніх аудитів. Так, завдяки аудиторським рекомендаціям, досягли економічного ефекту на понад 1,5 мільярда гривень.

Чи є відповідальність за порушення