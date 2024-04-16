Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що у випадку, якщо у великої кількості людей не підтвердиться інвалідність, то на це зверне увагу поліція, пише 24 Канал.
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Що відомо про повторну комісію для військовозобов'язаних з 2 та 3 групою
Про те, що там величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину,
– запевнив речник міністерства.
За його словами, в Україні були кричущі випадки з отриманням інвалідності в рамках корупційних схем. Та Дмитро Лазуткін пояснив, що про корупційну складову можна буде говорити вже після повторної військово-лікарської комісії.
До речі, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію в другому читанні та в цілому.
Головне про зміни
- Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
- Тепер всі "обмежено придатні" військовозобов'язані протягом 9 місяців мають пройти військово-лікарську комісію. За результатами ВЛК їх віднесуть до "непридатних" чи "придатних".
- Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що переогляд на підтвердження придатності до служби почнеться з середини травня.