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      Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця

      Право на достоинство 297 Читати новину українською

      Після виходу в ефір розслідування про корупцію в нашій оборонці, посол США та наші друзі по всьому світу заявили про необхідність термінового аудиту "Укроборонпрому".

      Рятуючи ситуацію, Петро Порошенко зробив вигляд, що погодився: "Ми ініціюємо зараз, відповідно до закону про національну безпеку, комплексний міжнародний аудит концерну "Укроборонпром".

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      "Ми" – це Порошенко про себе говорить. Він чомусь постійно себе "Ми" називає. Але то таке, повертаємося до аудиту, на який президент нібито погодився.

      Чому, запитаєте, ви "нібито" – є ж офіційна заява, нехай навіть вимушена, є відповідне доручення Ради нацбезпеки і оборони.

      Тому що, кілька останніх років команда президента і він особисто зробили все можливе, щоб:

      1. такий аудит "Укроборонпрому" не відбувався,
      2. саме підприємство залишалося максимально закритим і непрозорим.

      Отже, рішення про аудит "Укроборонпрому" вже приймалося, ще в 2017 році було оголошено відповідний тендер. Однак вже за місяць його скасували.

      Потім знову оголосили, але і тендер не відбувся знову. Вже у 2018 році умови конкурсу кілька разів змінювали, частину змін скасовували, потім знов повертали і знову скасовували.

      В підсумку, ніякого аудиту так і не відбулося. Нагадаю, що від першої спроби його провести пройшло вже два роки. Правда, треба було дуже старатися, щоб затримати перевірку підприємства аж на два роки.

      Особиста відповідальність Петра Порошенка

      Переносимося ще далі у минуле – в 2015 рік. Тоді Кабінет Міністрів на чолі з Яценюком подав в парламент законопроект №3062, яким значно збільшує прозорість у державних компаніях. У тому числі в "Укроборонпромі". Верховна Рада за цей законопроект навіть проголосувала. І тут в гру вступає Петро Порошенко, який ветує прийнятий закон.

      укроборонпром гладковський бігус
      Корупція в "Укроборонпромі"

      А ветує саме з тих мотивів, що прозорими стають підприємства "Укроборонпрому". Зацитую офіційне обгрунтування Президентом того вето: "Такий підхід не враховує інтереси нацбезпеки і оборони щодо чіткої координації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності в оборонно-промисловому комплексі".

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      Після цих красивих слів президент вимагає взагалі виключити з проголосованого радою закону всі підприємства оборонки. З того законопроекту, який робив всі ці підприємства в міру прозорим, а значить можливими для моніторингу і контролю.

      Гладковський, Рогоза, Жуков та інші покидьки, які кілька останніх років розкладали оборонку, підтримали і схвалили тодішнє вето пезидента. Без того вето Порошенка оборонні підприємства були набагато прозороші, а значить красти в них було значно складніше.

      Отже, з минулими спробами провести аудит "Укроборонпрому" розібралися, як і з намаганням зробити його підприємства прозорими. Вірніше, розібралися зі вдалою політикою команди президента заблокувати і перше, і друге.

      Псевдодовіра від Порошенка

      Тепер ви розумієте, чому на початку блогу я наголосив, що президент ніби-то погодився провести аудит "Укроборонпрому". Тому що чотири попередні роки він цей аудит успішно блокував. Тому хочу зазначити, що і цього разу замість аудит чи хоча б ревізії, ми ризикуємо отримати чергові профанацію та окозамилювання.

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      Зверну вашу увагу на ще одну цитату президента: "І наша аудиторська служба українська урядова, і Рахункова палата, і будь-який інший орган, який мають право на перевірку, будуть залучені до ревізії кожного контракту. Для чого це потрібно? Для того, що і перше – для довіри".

      Для довіри, пане президент, кажете. Тоді почнемо з державної аудиторської служби. Голові цього органу Лідії Гавриловій детективи НАБУ вручили підозру в незаконному збагаченні на суму в 10 мільйонів гривень та брехні в декларації.

      гаврилова аудит злитки укроборонпром
      Лідія Гаврилова //facebook.com/lv.busy

      Це та пані, яка, так пояснювала знайдені в неї при обшуку золоті злитки: "Золоті зливки, я думаю, в тому сенсі, в якому вони у мене є, має на сьогодні кожен громадянин". Переконаний, участь в перевірці такого досвідченого та чесного професіонала посилить довіру до результатів ревізії оборонпрому.

      Переходимо до Рахункової палати – її очолює колишній народний депутати від "Блоку Петра Порошенка" – Валерій Пацкан. Він гарно розбирається в корупції на оборонних підприємствах.

      пацкан порошенко укроборонпром
      Очільник Рахункової палати Валерій Пацкан // liga.net

      Він брав на поруки директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу, коли його затримало НАБУ. Нагадаю, в тій справі детективи звинувачують Тимківа в тому, що замість нових двигунів для танків він закуповував – вживані, а інколи й неробочі. На цій схемі з бюджету вкрали 28,5 мільйони гривень.

      Валерій Пацкан, який пробував визволити затриманого Тимківа, безперечно чудово організує аудит "Укрборонпрому", який Тимків власне і грабував. А головне додасть довіри до результатів такої перевірки.

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      Завершу цей блог повторенням цитати Порошенка про потребу у залученні до перевірки "Укроборонпрому" Держаудитслужби і Рахункової палати: "Для чого це потрібно? Для того, що і перше – для довіри. Ні в кого не має виникати жодного сумніву щодо рішучості і ефективності наших дій".

      Рішучість команди президента в оборонпромі гарно продемонструє мародерство, організоване там родиною Гладковського. Того що Свинарчук. Того, що є давнім і перевіреним бізнес-партнером Петра Порошенка.

      Коротко про корупційний скандал в "Укроборонпромі"

      • Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".

      • Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.

      • До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.

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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Петр Порошенко Верховная Рада Видеоблоги Право на достоинство
      Источник: 24 канал
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