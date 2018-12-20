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      Аукционы на "зеленую" энергию – это путь против "энергетических олигархов", – Андрей Садовый

      39 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 Канал

      В четверг, 20 декабря, парламент должен рассмотреть законопроект о введении специальных аукционов в возобновляемой энергетике. Инициатором и соавтором проекта закона является народный депутат "Объединения "Самопомич" Лев Пидлисецкий.

      По его убеждению, такой опыт является самым популярным механизмом поддержки развития возобновляемых источников энергии в Европе. Все инвесторы, которые хотят производить электроэнергию из ветра или солнца, обязаны участвовать в аукционе. Тот инвестор, который предложит самую низкую цену, получит право на строительство своего проекта.

      В Украине же уже десять лет действует "зеленый тариф" – фиксированная цена на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников. Она устанавливалась, чтобы стимулировать развитие этой отрасли (согласно Национальной энергетической стратегии, к 2035 году доля возобновляемой энергетики в Украине должна достичь 25%), правда, за эти годы технологии стали более современными, эффективными и дешевыми.

      По данным Всемирной организации здравоохранения, четверть людей в мире умирают из-за плохой экологии. Думаю, в Украине ситуация далеко не лучше. А кто у нас является одним из крупнейших загрязнителей воздуха? Электростанции. Поэтому "зеленая" энергетика должна развиваться. Аукционы, которые предлагает "Самопомич", направлены на рынок – против сверхприбылей "энергетических олигархов" и за конкуренцию. То есть мы можем получить инвестиции и дешевую энергию, производство которой еще и не будет вредить здоровью людей и окружающей среде. Убежден, такие вещи надо только поддерживать,
      – отметил лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

      Теги: Новости Украины Солнечная энергетика Возобновляемая энергетика Энергетика Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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