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      Аукціони на "зелену" енергію – це шлях проти "енергетичних олігархів", – Андрій Садовий

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 Канал

      У четвер, 20 грудня, парламент повинен розглянути законопроект про запровадження спеціальних аукціонів у відновлювальній енергетиці. Ініціатором та співавтором проекту закону є народний депутат "Об’єднання "Самопоміч" Лев Підлісецький.

      На його переконання, такий досвід є найпопулярнішим механізмом підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії у Європі. Всі інвестори, які хочуть виробляти електроенергію з вітру чи сонця, зобов’язані брати участь в аукціоні. Той інвестор, який запропонує найнижчу ціну, отримає право на будівництво свого проекту.

      В Україні ж уже десять років діє "зелений тариф" – фіксована ціна на електроенергію, вироблену з відновлювальних джерел. Вона встановлювалася, щоб стимулювати розвиток цієї галузі (згідно з Національною енергетичною стратегією, до 2035 року частка відновлювальної енергетики в Україні має сягнути 25%), щоправда, за ці роки технології стали сучаснішими, ефективнішими та дешевшими.

      За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, чверть людей у світі помирають через погану екологію. Думаю, в Україні ситуація далеко не ліпша. А хто в нас є одним з найбільших забруднювачів повітря? Електростанції. Тому "зелена" енергетика має розвиватися. Аукціони, які пропонує "Самопоміч", спрямовані на ринок – проти надприбутків "енергетичних олігархів" і за конкуренцію. Тобто ми можемо отримати інвестиції і дешевшу енергію, виробництво якої ще й не шкодитиме здоров’ю людей і довкіллю. Переконаний, такі речі треба тільки підтримувати,
      – зазначив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Енергетика Відновлювана енергетика Сонячна енергетика
      Джерело: 24 Канал
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