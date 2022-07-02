Депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс считает, что "Шольц еще просто не проснулся". Об этом он сказал 24 каналу.

Внимание Путин принял решение о вторжении в Украину по меньшей мере за год до этого, – Шольц

"Ему, по-видимому, очень понравилось, когда в 1989 году политически разрушили Берлинскую стену. Однако почему-то он не понимает, что ситуация в принципе изменилась", – сказал европарламентарий.

Он считает, что концепция "Путин-фернштейн" и исказила все обстоятельства. И добавил, что иногда трудно объяснить мышление некоторых немецких политиков, особенно во время войны, когда гибнут люди.

Может, ему нужно прислать фотографии этих 344 детей, погибших в Украине? Если они этого не понимают, то о чем здесь говорить? О каких актах 1997 года можно говорить, когда агрессор Путин напрямую угрожает и продолжает кровавую войну против европейской страны Украины?

– возмутился Ауштрявичюс.

И подчеркнул, что Германии нужно "гаубицы присылать, а не рисовать голубя миру".

Предыдущие заявления Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин готовился к войне с Украиной около года. Из-за продолжительного планирования российский диктатор сможет вести затяжное наступление.

Шольц также подчеркнул, что хотя Путин не признает этот факт, Россия ощущает на себе влияние западных санкций.

По словам немецкого канцлера, Германия прилагает все усилия, чтобы уменьшить сумму, которую платит России за энергоресурсы.

Обратите внимание. Ранее Шольц отметил, что страны G7 – на стороне Украины и будут продолжать поддерживать Украину.

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