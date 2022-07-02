Депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс думає, що "Шольц ще просто не прокинувся". Про це він сказав 24 каналу.
Увага Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну щонайменше за рік до цього, – Шольц
"Йому, мабуть, дуже сподобалось, коли у 1989 році політично зруйнували Берлінську стіну. Однак чомусь він не розуміє, що ситуація в принципі змінилась", – сказав європарламентар.
Він вважає, що концепція "путін-фернштейн" й спотворила усі обставини. Й додав, що іноді важко пояснити мислення деяких німецьких політиків, особливо у час війни, коли гинуть люди.
Можливо, йому потрібно надіслати фотографії оцих 344 дітей, які загинули в Україні? Якщо вони цього не розуміють, то про що тут говорити? Про які акти 1997 року можна говорити, коли агресор Путін напряму погрожує і продовжує криваву війну проти європейської країни України?,
– обурився Ауштрявічюс.
І наголосив, що Німеччині потрібно "гаубиці надсилати, а не малювати голуба миру".
Попередні заяви Шольца
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін готувався до війни з Україною близько року. Через тривале планування російський диктатор зможе вести затяжний наступ.
- Шольц також підкреслив, що хоча Путін не визнає цього факту, Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.
- Наразі, за словами німецького канцлера, Німеччина докладає усіх зусиль, щоб зменшити суму, яку сплачує Росії за енергоресурси.
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