Депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс думає, що "Шольц ще просто не прокинувся". Про це він сказав 24 каналу.

Увага Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну щонайменше за рік до цього, – Шольц

"Йому, мабуть, дуже сподобалось, коли у 1989 році політично зруйнували Берлінську стіну. Однак чомусь він не розуміє, що ситуація в принципі змінилась", – сказав європарламентар.

Він вважає, що концепція "путін-фернштейн" й спотворила усі обставини. Й додав, що іноді важко пояснити мислення деяких німецьких політиків, особливо у час війни, коли гинуть люди.

Можливо, йому потрібно надіслати фотографії оцих 344 дітей, які загинули в Україні? Якщо вони цього не розуміють, то про що тут говорити? Про які акти 1997 року можна говорити, коли агресор Путін напряму погрожує і продовжує криваву війну проти європейської країни України?,

– обурився Ауштрявічюс.

І наголосив, що Німеччині потрібно "гаубиці надсилати, а не малювати голуба миру".

Попередні заяви Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін готувався до війни з Україною близько року. Через тривале планування російський диктатор зможе вести затяжний наступ.

Шольц також підкреслив, що хоча Путін не визнає цього факту, Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.

Наразі, за словами німецького канцлера, Німеччина докладає усіх зусиль, щоб зменшити суму, яку сплачує Росії за енергоресурси.

Зверніть увагу. Раніше Шольц зазначив, що країни G7 – на боці України і будуть продовжувати підтримувати Україну.

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