По официальной статистике Минздрава Украины, за 5 лет количество больных аутизмом выросло на 194%. Могут ли родители самостоятельно диагностировать аутизм у собственного ребенка, и к какому врачу нужно обратиться в первую очередь?

О симптомах и распознавании аутизма эксклюзивно 24 Каналу рассказала врач-педиатр медицинской сети "Добробут" Станислава Гапонова.

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Справка:В Украине более 7,5 тысяч детей страдают расстройствами аутистического спектра. Ежегодно рождается более 400 детей с синдромом Дауна и на данный момент в стране зарегистрировано более 15 тысяч людей с этим заболеванием. Более 20 тысяч детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) наблюдается у 7% украинских детей. При этом официальная статистика не показывает реальной картины и эти цифры на порядок выше. Украинские дети имеют крайне мало шансов на адекватную диагностику и терапию. В нашей стране существует огромная нехватка компетентных специалистов и комплексных методик по коррекции поведения, психологической и физической реабилитации.

Что такое аутизм и какие его виды?

Это особенности психического развития ребенка, а в будущем – взрослого, которые проявляются в нарушении речи и социальной коммуникации. Это также нарушение эмоционального интеллекта.

Виды отличаются по тому, насколько человек адаптирован в социуме и может справляться со своими функциями как социального члена общества. Есть около 20 видов аутизма.

– Синдром Каннера или детский аутизм

Проявляется к 3-летнему возрасту. Это изменения в коммуникации, поведении и социальном взаимодействии. У ребенка возможны безосновательные страхи, нарушение сна, сбои в работе кишечника, непонятные вспышки гнева, агрессивность в отношении окружающих и себя.

– Атипичный аутизм

Проявляется после 3 лет. Сначала ребенок развивается в соответствии с нормой, а затем у него наступает потеря приобретенных навыков. Развитие тормозится. Ребенок приобретает тяжелую форму умственной отсталости и речевые нарушения.

– Синдром Аспергера

Дети обладают нормальным или высоким интеллектом, нередко – уникальными свойствами. Но основной дефект – нарушение речи.

Почему количество больных увеличивается?

По официальной статистике Минздрава Украины, за пять лет количество больных аутизмом выросло на 194%.

Причины увеличения количества больных аутизмом

Это связано с тем, что в последние годы специалисты научились с высокой вероятностью диагностировать расстройства аутистического спектра,

– объясняет врач-педиатр.

По словам Гапоновой, в Украине существует огромная проблема своевременной диагностики аутизма, а также комплексного лечения детей с особыми потребностями.

Количество больных увеличивается из-за улучшения диагностики и лучшей помощи в адаптации. Ведь аутизм – генетическое заболевание. Поэтому есть вероятность, что у больных аутизмом людей родятся также больные дети.

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Еще одна причина – ухудшение экологии. Негативные изменения окружающей среды влияют на генетический код и вызывают поломки плода внутри чрева матери.

Приводит ли к аутизму вакцинация?

Лет двадцать назад из Америки по миру распространился слух, мол, вакцина от кори и краснухи "Приорикс" приводит к аутизму... По словам Гапоновой, это миф, который в дальнейшем опровергли. Оказалось, что результаты исследования были подтасованы.

Впоследствии провели исследование, привлекая 10 тысяч детей, которое опровергало, что вакцина вызывает аутизм. Поэтому во всем мире давно отказались от этой теории.

Как понять родителям, что с ребенком что-то не так?

По словам врача, проще это понять, если у мамы второй ребенок. Тогда она может сравнить, что что-то пошло не так. Иногда бывает наоборот: мама понимает, что со старшим ребенком что-то не так, когда рожает младшего без особенностей. Молодой маме, у которой первый ребенок, иногда бывает очень сложно обнаружить болезнь.

Как определить аутизм у детей

Один из основных признаков – как ребенок реагирует на маму. Радуется, когда видит? В норме 3-месячный ребенок улыбается своей маме. Если нет – могут быть разные причины, но основная – формирование аутизма. Когда ребенок без особенностей начинает агукать, то ребенок с аутизмом может этого не делать. Или начать произносить какие-то звуки, а потом перестать... Это тревожный синдром.

Также стоит обращать внимание, как ребенок ведет себя со сверстниками на детплощадке. Показывает ли он пальчиком, когда что-то просит. Приглашает ли маму в свои игры или играет сам в углу.

Иногда становится понятно, что у ребенка есть особенности, уже в садике или в школе. Это проявляется в общении со сверстниками. Ведь основной признак – нарушение социального взаимодействия, то есть общение с людьми. Другое определение – ядро аутизма – нарушение эмоционального интеллекта,

– добавляет Гапонова.

Когда появляется нарушение речи?

По мнению большинства ученых, 1,5-летний ребенок должен выражать свои желания с помощью коротких предложений из 2-3 слов.

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Если он до 2 лет этого не делает, надо обратить внимание. Особенно это должно насторожить, если у ребенка была речь, но исчезла. Если есть регресс речи и развития – надо бить тревогу.

К кому бежать, если заметили у ребенка эти особенности?

Прежде всего, нужно обратиться к педиатру для постановки верного диагноза и направления к специалистам.

Далее к психологу и неврологу. Ведь много болезней нервной системы, якобы, похожих на нарушения аутистического спектра, но на самом деле ими не являются. Например, эпилепсия, синдром дефицита внимания, гиперактивность.

Поэтому прежде, надо убедиться, действительно ли у ребенка аутизм. И при необходимости – обратиться к психиатру.

Можно ли самому определить, что у ребенка аутизм?

Нет. В Европе по английскому протоколу диагностика врачами аутизма длится 3 месяца. Это включает наблюдения за ребенком, повторный осмотр и повторные консультации. Сам никто точно определить аутизм не может, убеждена врач педиатр.

Какие специалисты занимаются реабилитацией?

Все начинается с психолога и им заканчивается, убеждена врач. Тот проводит предварительную диагностику с помощью специальных тестов и понимает с чем надо работать, то есть, что больше страдает: речь, эмоции или моторная сфера.

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Психолог оценивает, составляет программу и дальше работает сам или привлекает коррекционного педагога или социального психолога. Если нарушена речь, – подключается логопед или дефектолог. Физической реабилитацией ребенка иногда занимается физический реабилитолог.

Какой прогноз для аутистов?

С этим можно и надо жить. Такие люди имеют все шансы стать успешными. Ведь интеллект у них не нарушен, а вот социальное взаимодействие – да. Поэтому умный человек учится быть в обществе с помощью методик, обучающих и эмоциональному интеллекту – пониманию состояний и эмоций.

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