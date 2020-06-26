В Западной Украине уже около недели бушуют ливни с грозами. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что жертвами непогоды стали три человека.

До сих пор ведутся поиски еще трех человек, которые могли стать жертвами наводнений. Об этом Арсен Аваков рассказал в проекте "Свобода слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.

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По словам министра внутренних дел, пропавших без вести круглосуточно ищут в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

В то же время он отметил, что во время прошлых столь мощных наводнений в 2008 году жертв было значительно больше. Тогда пострадали 38 человек.

Почему мы имеем меньшее количество погибших людей? Вовремя сообщили, что не надо выбираться. Когда надо было, мы забирали людей на вертолетах,

– заявил Арсен Аваков.

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