Аваков назвав кількість жертв повеней на заході України
У Західній Україні вже близько тижня вирують зливи з грозами. Міністр внутрішніх справ Арсен Авакова заявив, що жертвами негоди стали троє людей.
Досі ведуться пошуки ще трьох людей, які могли стати жертвами повеней. Про це Арсен Аваков розповів у проєкті "Свобода Слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.
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За словами міністра внутрішніх справ, зниклих безвісти цілодобово шукають в Верховинському районі Івано-Франківської області.
Водночас він зауважив, що під час минулих настільки потужних повеней у 2008 році жертв було значно більше. Тоді постраждали 38 людей.
Чому ми маємо меншу кількість загиблих людей? Вчасно повідомили, що не треба вибиратися. Коли треба було, ми забирали людей вертольотами,
– заявив Арсен Аваков.
Негоди на Заході України: коротко
- Потужні зливи почалися на Заході країни ще наприкінці минулого тижня. За ними послідували величезні повені, які вкрили одразу кілька областей, переважно з Прикарпаття.
- Внаслідок негоди було зруйновано частину доріг у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Багато населених пунктів у цих і інших областях були затоплені.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує, що на попередню ліквідацію наслідків негоди піде близько 10 днів.