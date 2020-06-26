У Західній Україні вже близько тижня вирують зливи з грозами. Міністр внутрішніх справ Арсен Авакова заявив, що жертвами негоди стали троє людей.

Досі ведуться пошуки ще трьох людей, які могли стати жертвами повеней. Про це Арсен Аваков розповів у проєкті "Свобода Слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

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За словами міністра внутрішніх справ, зниклих безвісти цілодобово шукають в Верховинському районі Івано-Франківської області.

Водночас він зауважив, що під час минулих настільки потужних повеней у 2008 році жертв було значно більше. Тоді постраждали 38 людей.

Чому ми маємо меншу кількість загиблих людей? Вчасно повідомили, що не треба вибиратися. Коли треба було, ми забирали людей вертольотами,

– заявив Арсен Аваков.

Негоди на Заході України: коротко