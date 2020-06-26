Негода на Західній Україні завдала чимало збитків не лише громадянам, але й державі. Сумарно фінансові втрати оцінили у майже мільярд гривень.

Найгіршою ситуація є на Прикарпатті та Буковині. Про це сказав заступник голови обласної адміністрації Олексій Бойко у коментарі "Суспільному".

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Яких збитків завдала негода

Наразі інформація про збитки не є остаточною, адже руйнування є суттєвими.

Станом на 25 червня сума збитків на Буковині складала 850 мільйонів гривень . Ця сума збільшилася після руйнування моста у Маршинцях та відходу води від гідроспоруд.

. Ця сума збільшилася після руйнування моста у Маршинцях та відходу води від гідроспоруд. У "Чернівгазі" відзвітували, що збитки в Івано-Франківській області оцінили в 11 мільйонів гривень.

Бойко зазначив, що остаточну суму збитків знатимуть після того, як повністю спаде вода. Десятки господарств і досі залишаються підтопленими, до декількох сіл немає дорожнього сполучення.

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