Повені на Західній Україні: збитки сягнули майже мільярда гривень
Негода на Західній Україні завдала чимало збитків не лише громадянам, але й державі. Сумарно фінансові втрати оцінили у майже мільярд гривень.
Найгіршою ситуація є на Прикарпатті та Буковині. Про це сказав заступник голови обласної адміністрації Олексій Бойко у коментарі "Суспільному".
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Яких збитків завдала негода
Наразі інформація про збитки не є остаточною, адже руйнування є суттєвими.
- Станом на 25 червня сума збитків на Буковині складала 850 мільйонів гривень. Ця сума збільшилася після руйнування моста у Маршинцях та відходу води від гідроспоруд.
- У "Чернівгазі" відзвітували, що збитки в Івано-Франківській області оцінили в 11 мільйонів гривень.
Бойко зазначив, що остаточну суму збитків знатимуть після того, як повністю спаде вода. Десятки господарств і досі залишаються підтопленими, до декількох сіл немає дорожнього сполучення.
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Наслідки негоди на Заході Україні: головне
- На Заході України кілька днів поспіль вирує жахлива негода, яка вже забрала життя 3 людей і завдала мільйонних збитків.
- Станом на 26 червня залишаються підтопленими: 262 населених пункти, 7 731 будинок, 13 об'єктів соціальної та побутової сфери, 4 553 підвали та 12 411 присадибних ділянок.
- Уряд виділив 30 мільйонів гривень для ліквідації наслідків паводків на Буковині. Водночас додатково профінансували Басейнове управління – 58 мільйонів виділили на відновлення дамб.