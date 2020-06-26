Наводнения на Западной Украине: убытки достигли почти миллиарда гривен
Непогода на Западной Украине нанесла немало убытков не только гражданам, но и государству. Суммарно финансовые потери оценили в почти миллиард гривен.
Худшая ситуация на Прикарпатье и Буковине. Об этом сказал заместитель главы областной администрации Алексей Бойко в комментарии "Общественному".
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Какой ущерб нанесла непогода
Сейчас информация об убытках не является окончательной, ведь разрушения являются существенными.
- По состоянию на 25 июня сумма убытков на Буковине составляла 850 миллионов гривен. Эта сумма увеличилась после разрушения моста в Маршинцах и отхода воды от гидросооружений.
- В "Чернивгазе" отчитались, что убытки в Ивано-Франковской области оценили в 11 миллионов гривен.
Бойко отметил, что окончательную сумму убытков будут знать после того, как полностью спадет вода. Десятки хозяйств до сих пор остаются подтопленными, с несколькими селами нет дорожного сообщения.
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Последствия непогоды на Западе Украины: главное
- На Западе Украины несколько дней подряд бушует ужасная буря, которая уже унесла жизни 3 человек и нанесла миллионные убытки.
- По состоянию на 26 июня остаются подтопленными: 262 населенных пункта, 7 731 дом, 13 объектов социальной и бытовой сферы, 4 553 подвала и 12 411 приусадебных участков.
- Правительство выделило 30 миллионов гривен для ликвидации последствий паводков на Буковине. В то же время дополнительно профинансировали бассейновое управление – 58 миллионов выделили на восстановление дамб.