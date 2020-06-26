Непогода на Западной Украине нанесла немало убытков не только гражданам, но и государству. Суммарно финансовые потери оценили в почти миллиард гривен.

Худшая ситуация на Прикарпатье и Буковине. Об этом сказал заместитель главы областной администрации Алексей Бойко в комментарии "Общественному".

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Сейчас информация об убытках не является окончательной, ведь разрушения являются существенными.

По состоянию на 25 июня сумма убытков на Буковине составляла 850 миллионов гривен. Эта сумма увеличилась после разрушения моста в Маршинцах и отхода воды от гидросооружений.

В "Чернивгазе" отчитались, что убытки в Ивано-Франковской области оценили в 11 миллионов гривен.

Бойко отметил, что окончательную сумму убытков будут знать после того, как полностью спадет вода. Десятки хозяйств до сих пор остаются подтопленными, с несколькими селами нет дорожного сообщения.

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