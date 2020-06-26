Наводнение на Буковине снесло "временный" мост, который 12 лет объединял два района
Мост в Маршинцах, который объединял Герцаевский и Новоселицкий районы в Черновицкой области, полностью разрушился в результате непогоды. Это было временное сооружение с ограниченной нагрузкой, которое возвели после предыдущего наводнения в 2008 году.
Вода из реки Прут, которая разрушила мост, достигала более 8 метров. Об этом написал на своей странице в фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
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Затем председатель Черновицкой области отметил, что безотлагательно нужно продолжать строительство нового моста. Отметим, что мост признали аварийным ранее и о необходимости возведения нового говорилось в частности мест до того, как западную Украину накрыло наводнение.
Как рассказал "Общественному Буковины" председатель Новоселицкой райгосадминистрации Олег Мельничук, во время наводнения мост был полностью накрыт водой. Когда она сошла – исчезло само полотно моста, а остались только подпорки.
Временный мост с 2008 года
Важно отметить, что это был временный мост, предусмотрен прежде всего для пешеходов и транспорта, весом до пяти тонн. Предыдущий мост был разрушен мощной непогодой в 2008 году. Спустя возвели временное сооружение, а к строительству нового постоянного моста так и не приступали.
Так мост выглядел до наводнения / Фото Черновицкой ОГА
Работы по возведению нового моста начались в мае. Однако, как сообщает "Общественное", Антимонопольный комитет отменил тендер на его строительство.
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Как на Буковине укрощают последствия наводнения
- Непогода, по данным ГСЧС, подтопила 1 049 домов в 45 населенных пунктах, оставила без света 17, без газа – 9 населенных пунктов. Наводнение повредило 4 дамбы и 47 километров дорог.
- В наиболее пострадавших селах Кицманского района 25 июня провели субботник: волонтеры и даже госслужащие приехали помочь местным обустраивать двор, которые исковеркала непогода.
- От 26 июня полностью возобновил работу один из крупнейших в Украине рынков – "Калиновский". Во время пикового поднятия воды в реке Прут, вдоль которой расположен базар, были затоплены 5 секторов рынка, паркинг и дорога.
- По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, только самый областной центр – Черновцы понес убытки примерно на 12-13 миллионов гривен. Эта сумма превышает имеющийся резервный фонд.
- В течение следующих двух дней в городе ограничат водоснабжение из-за загрязнения реки Днестр.