Мост в Маршинцах, который объединял Герцаевский и Новоселицкий районы в Черновицкой области, полностью разрушился в результате непогоды. Это было временное сооружение с ограниченной нагрузкой, которое возвели после предыдущего наводнения в 2008 году.

Вода из реки Прут, которая разрушила мост, достигала более 8 метров. Об этом написал на своей странице в фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Затем председатель Черновицкой области отметил, что безотлагательно нужно продолжать строительство нового моста. Отметим, что мост признали аварийным ранее и о необходимости возведения нового говорилось в частности мест до того, как западную Украину накрыло наводнение.

Как рассказал "Общественному Буковины" председатель Новоселицкой райгосадминистрации Олег Мельничук, во время наводнения мост был полностью накрыт водой. Когда она сошла – исчезло само полотно моста, а остались только подпорки.

Временный мост с 2008 года

Важно отметить, что это был временный мост, предусмотрен прежде всего для пешеходов и транспорта, весом до пяти тонн. Предыдущий мост был разрушен мощной непогодой в 2008 году. Спустя возвели временное сооружение, а к строительству нового постоянного моста так и не приступали.



Так мост выглядел до наводнения / Фото Черновицкой ОГА

Работы по возведению нового моста начались в мае. Однако, как сообщает "Общественное", Антимонопольный комитет отменил тендер на его строительство.

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