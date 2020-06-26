Міст у Маршинцях, що об'єднував Герцаївський і Новоселицький райони у Чернівецькій області, повністю зруйнувався внаслідок негоди. Це була тимчасова споруда з обмеженим навантаженням, яку звели після попередньої повені у 2008 році.

Вода з річки Прут, яка зруйнувала міст, сягала понад 8 метрів. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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Відтак очільник Чернівецької області зазначив, що невідкладно потрібно продовжувати будівництво нового мосту. Зазначимо, що міст визнали аварійним раніше і про необхідність зведення нового говорилося зокрема місць до того, як західну Україну накрила повінь.

Як розповів "Суспільному Буковини" голова Новоселицької райдержадміністрації Олег Мельничук, під час повені міст був повністю накритий водою. Коли вона зійшла – зникло саме полотно мосту, а залишилися лише підпори.

Тимчасовий міст з 2008 року

Важливо зазначити, що це був тимчасовий міст, передбачений передусім для пішоходів та транспорту, вагою до п'яти тонн. Попередній міст був зруйнований потужною негодою у 2008 році. Опісля звели тимчасову споруду, а до будівництва нового постійного мосту так і не приступали.



Так міст виглядав до повені / Фото Чернівецької ОДА

Роботи щодо зведення нового мосту почалися у травні. Однак, як повідомляє "Суспільне", Антимонопольний комітет скасував тендер на його будівництво.

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