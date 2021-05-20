Об этом во время встречи с главнокомандующим армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой 19 мая заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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При двустороннем желании Украина и Пакистан могут очень быстро установить контакты между министерствами внутренних дел наших стран, решить миграционные вопросы и открыть пути для туристов и бизнесменов,

– сказал глава МВД.

Подготовка офицеров НГУ

В то же время стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере подготовки офицеров Национальной гвардии Украины.

Уделили внимание и взаимному признанию удостоверений водителя, обмена информацией в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом.

Мы приглашаем представителей ваших военных формирований посетить Украину, именно когда будут проходить учения подразделений системы МВД с участием авиации. Кроме этого, ваши военные смогут посмотреть, как проходит подготовка пилотов системы МВД,

– отметил Арсен Аваков.



Аваков встретился с главнокомандующим армии Пакистана / Фото пресс-службы МВД

Пакистан готов к сотрудничеству

Со своей стороны Камар Джавед Баджва поблагодарил Арсена Авакова за встречу и отметил, что между Украиной и Пакистаном существует большое количество возможностей для двустороннего сотрудничества.

Важным направлением двустороннего сотрудничества между нашими странами остается военное сотрудничество. Именно обмен опытом в сфере подготовки ваших офицеров НГУ и ВСУ. Кроме этого, наша страна может поделиться приобретенным опытом борьбы с терроризмом,

– подчеркнул он.

Наконец главнокомандующий армии Пакистана добавил, что Исламабад стремится к углублению двустороннего сотрудничества между странами.



Аваков провел встречу с главнокомандующим армии Пакистана / Фото пресс-службы МВД