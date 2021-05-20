Про це під час зустрічі з головнокомандувачем армії Пакистану генералом Камаром Джаведом Баджвою 19 травня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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При двосторонньому бажанні Україна та Пакистан можуть дуже швидко встановити контакти між міністерствами внутрішніх справ наших країн, владнати міграційні питання та відкрити шляхи для туристів та бізнесменів,

– сказав глава МВС.

Підготовка офіцерів НГУ

Водночас сторони обговорили питання двостороннього співробітництва у сфері підготовки офіцерів Національної гвардії України.

Приділили увагу й взаємному визнанню посвідчень водія, обміну інформацією у боротьбі з транснаціональною злочинністю і тероризмом.

Ми запрошуємо представників ваших військових формувань відвідати Україну, саме коли будуть проходити навчання підрозділів системи МВС за участі авіації. Окрім цього, ваші військові зможуть подивитися, як проходить підготовка пілотів системи МВС,

– зазначив Арсен Аваков.

Аваков зустрівся з головнокомандувачем армії Пакистану / Фото пресслужби МВС

Пакистан готовий до співпраці

Зі свого боку Камар Джавед Баджва подякував Арсену Авакову за зустріч і наголосив, що між Україною та Пакистаном існує велика кількість можливостей для двостороннього співробітництва.

Важливим напрямом двостороннього співробітництва між нашими країнами лишається військове співробітництво. Саме обмін досвідом у сфері підготовки ваших офіцерів НГУ та ЗСУ. Окрім цього, наша країна може поділитися набутим досвідом боротьби з тероризмом,

– наголосив він.

Насамкінець головнокомандувач армії Пакистану додав, що Ісламабад прагне поглиблення двосторонньої співпраці між країнами

Аваков провів зустріч з головнокомандувачем армії Пакистану / Фото пресслужби МВС