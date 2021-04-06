Глава МВД Арсен Аваков выписал 425 тысяч гривен материальной помощи 4 высокопоставленным чиновникам. Эти средства получил руководитель Нацполиции Игорь Клименко и 3 его заместителя.

Отмечается, что деньги им выплатили на работе "для решения социально-бытовых вопросов". Материальную помощь они указали в своих декларациях.

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Материльная помощь от Авакова

Глава Нацполиции Игорь Клименко в своей декларации за 2020 год указал 122 тысячи гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов".

материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов". Его первый заместитель Евгений Коваль получил 111 тысяч гривен , их он также задекларировал.

, их он также задекларировал. Еще одному заместителю Василию Тетере, который занял эту должность год назад, выписали 96 тысяч гривен .

. Последний Алексей Руденко – задекларировал около 100 тысяч . Правда не указал, помощь касалась решения бытовых вопросов, или чего-то другого.

. Правда не указал, помощь касалась решения бытовых вопросов, или чего-то другого. В то же время, в тех же декларациях говорится о том, что они владеют машинами, квартирами, миллионными сбережениями, солнечными электростанциями и прочим.

Вопрос выплат решает сам Аваков

Журналисты отметили, что порядок предоставления "социально-бытовой" материальной помощи для полицейских описан в приказе Арсена Авакова от 2016 года.

В нем говорится о том, что работник полиции, который нуждается в решении социально-бытовых вопросов, подает рапорт о такой помощи. Вопрос денежных выплат решает сам глава МВД.

В то же время в документе ничего не сказано об условиях для таких выплат и по какому принципу происходит распределение такой помощи.

Обратите внимание! Как отметила юрист и член Центра противодействия коррупции Елена Щербан, обычно такое финансирование достается не всем, а только "привилегированным".