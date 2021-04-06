Глава МВС Арсен Аваков виписав 425 тисяч гривень матеріальної допомоги 4 високопосадовцям. Ці кошти отримав керівник Нацполіції Ігор Клименко та 3 його заступники.

Зазначається, що гроші їм виплатили на роботі "для вирішення соціально-побутових питань". Матеріальну допомогу вони вказали у своїх деклараціях.

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Матеріальна допомога від Авакова

Глава Нацполіції Ігор Клименко у своїй декларації за 2020 рік вказав 122 тисячі гривень матеріальної допомоги "для вирішення соціально-побутових питань".

матеріальної допомоги "для вирішення соціально-побутових питань". Його перший заступник Євген Коваль отримав 111 тисяч гривень , їх він також задекларував.

, їх він також задекларував. Ще одному заступнику Василю Тетері, який обійняв цю посаду рік тому, виписали 96 тисяч гривень .

. Останній Олексій Руденко – задекларував близько 100 тисяч. Щоправда, не вказав, чи допомога стосувалася вирішення побутових питань, чи чогось іншого.

Водночас у тих же деклараціях йдеться про те, що вони володіють машинами, квартирами, мільйонними заощадженнями, сонячними електростанціями та іншим.

Питання виплат вирішує сам Аваков

Журналісти зауважили, що порядок надання "соціально-побутової" матеріальної допомоги для поліцейських описаний у наказі Арсена Авакова від 2016 року.

У ньому йдеться про те, що працівник поліції, який потребує вирішення соціально-побутових питань, подає рапорт про таку допомогу. Питання грошових виплат вирішує сам глава МВС.

Водночас у документі нічого не сказано про умови для таких виплат та за яким принципом відбувається розподіл такої допомоги.

Зверніть увагу! Як зауважила юристка та членкиня Центру протидії корупції Олена Щербан, зазвичай таке фінансування дістається не всім, а лише "привілейованим".