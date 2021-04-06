Аваков виписав понад 400 тисяч допомоги 4 керівникам поліції, – "Слідство.Інфо"
Глава МВС Арсен Аваков виписав 425 тисяч гривень матеріальної допомоги 4 високопосадовцям. Ці кошти отримав керівник Нацполіції Ігор Клименко та 3 його заступники.
Джерело:"Слідство.Інфо"
Зазначається, що гроші їм виплатили на роботі "для вирішення соціально-побутових питань". Матеріальну допомогу вони вказали у своїх деклараціях.
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Матеріальна допомога від Авакова
- Глава Нацполіції Ігор Клименко у своїй декларації за 2020 рік вказав 122 тисячі гривень матеріальної допомоги "для вирішення соціально-побутових питань".
- Його перший заступник Євген Коваль отримав 111 тисяч гривень, їх він також задекларував.
- Ще одному заступнику Василю Тетері, який обійняв цю посаду рік тому, виписали 96 тисяч гривень.
- Останній Олексій Руденко – задекларував близько 100 тисяч. Щоправда, не вказав, чи допомога стосувалася вирішення побутових питань, чи чогось іншого.
Водночас у тих же деклараціях йдеться про те, що вони володіють машинами, квартирами, мільйонними заощадженнями, сонячними електростанціями та іншим.
Питання виплат вирішує сам Аваков
Журналісти зауважили, що порядок надання "соціально-побутової" матеріальної допомоги для поліцейських описаний у наказі Арсена Авакова від 2016 року.
У ньому йдеться про те, що працівник поліції, який потребує вирішення соціально-побутових питань, подає рапорт про таку допомогу. Питання грошових виплат вирішує сам глава МВС.
Водночас у документі нічого не сказано про умови для таких виплат та за яким принципом відбувається розподіл такої допомоги.
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