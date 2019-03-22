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      Аваков играет первую роль в предупреждении возможной скупки голосов, – Гриценко

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      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Министр внутренних дел Арсен Аваков и его ведомство играют ключевую роль в контроле за голосованием на выборах президента и предупреждении вероятных фальсификаций.

      Об этом в интервью РБК-Украина сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

      "Роль Авакова в предупреждении возможной скупки голосов – номер один. И если скупку он не остановит, то в этом будет виноват он лично. Если остановит – то мы все будем ему за это благодарны, независимо от того, кто сколько процентов наберет", – сказал Гриценко.

      Он подчеркнул, что его команда фиксирует любые нарушения. Кроме этого, кандидат в президенты пересылает лично Авакову контакты людей, которые готовы давать показания о подготовке к скупке голосов.

      "С Аваковым я общался несколько раз по телефону, а так мы переписываемся в мессенджере, когда я получаю информацию о скупке голосов. И если человек готов дать следователю показания, которые это подтверждают, то я пересылаю его контакты полиции, и они подтверждают: уголовное производство возбуждено, расследуем", – рассказал Гриценко.

      Он отметил, что на 90% уверен в положительных усилиях полиции в обеспечении честных выборов.

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      Теги: Новости политики Анатолий Гриценко Арсен Аваков
      Источник: 24 Канал
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