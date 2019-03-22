Аваков играет первую роль в предупреждении возможной скупки голосов, – Гриценко

Министр внутренних дел Арсен Аваков и его ведомство играют ключевую роль в контроле за голосованием на выборах президента и предупреждении вероятных фальсификаций.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Роль Авакова в предупреждении возможной скупки голосов – номер один. И если скупку он не остановит, то в этом будет виноват он лично. Если остановит – то мы все будем ему за это благодарны, независимо от того, кто сколько процентов наберет", – сказал Гриценко.

Он подчеркнул, что его команда фиксирует любые нарушения. Кроме этого, кандидат в президенты пересылает лично Авакову контакты людей, которые готовы давать показания о подготовке к скупке голосов.

"С Аваковым я общался несколько раз по телефону, а так мы переписываемся в мессенджере, когда я получаю информацию о скупке голосов. И если человек готов дать следователю показания, которые это подтверждают, то я пересылаю его контакты полиции, и они подтверждают: уголовное производство возбуждено, расследуем", – рассказал Гриценко.

Он отметил, что на 90% уверен в положительных усилиях полиции в обеспечении честных выборов.