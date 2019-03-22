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      Аваков грає першу роль в попередженні можливої скупки голосів, – Гриценко

      64 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Міністр внутрішній справ Арсен Аваков та його відомство грають ключову роль у контролі за голосуванням на виборах президента та попередженні ймовірних фальсифікацій.

      Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко.

      "Роль Авакова в попередженні можливої ​​скупки голосів номер один. І якщо скупку він не зупинить, то в цьому буде винен він особисто. Якщо зупинить то ми всі будемо йому за це дякувати, незалежно від того, хто скільки відсотків набере", сказав Гриценко.

      Він підкреслив, що його команда фіксуємо будь-які порушення. Окрім цього, кандидат у президенти пересилає особисто Авакову контакти людей, які готові давати свідчення про підготовку до скуповування голосів.

      "З Аваковим я спілкувався кілька разів по телефону, а так ми переписуємося в месенджері, коли я отримую інформацію про скупку голосів. І якщо людина готова дати слідчому свідчення, які це підтверджують, то я пересилаю її контакти поліції, і вони підтверджують: кримінальне провадження порушено, розслідуємо", розповів Гриценко.

      Він наголосив, що на 90% впевнений у позитивних зусиллях поліції у забезпеченні чесних виборів.

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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Арсен Аваков
      Джерело: 24 Канал
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