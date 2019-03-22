Аваков грає першу роль в попередженні можливої скупки голосів, – Гриценко

Міністр внутрішній справ Арсен Аваков та його відомство грають ключову роль у контролі за голосуванням на виборах президента та попередженні ймовірних фальсифікацій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко.

"Роль Авакова в попередженні можливої ​​скупки голосів – номер один. І якщо скупку він не зупинить, то в цьому буде винен він особисто. Якщо зупинить – то ми всі будемо йому за це дякувати, незалежно від того, хто скільки відсотків набере", – сказав Гриценко.

Він підкреслив, що його команда фіксуємо будь-які порушення. Окрім цього, кандидат у президенти пересилає особисто Авакову контакти людей, які готові давати свідчення про підготовку до скуповування голосів.

"З Аваковим я спілкувався кілька разів по телефону, а так ми переписуємося в месенджері, коли я отримую інформацію про скупку голосів. І якщо людина готова дати слідчому свідчення, які це підтверджують, то я пересилаю її контакти поліції, і вони підтверджують: кримінальне провадження порушено, розслідуємо", – розповів Гриценко.

Він наголосив, що на 90% впевнений у позитивних зусиллях поліції у забезпеченні чесних виборів.