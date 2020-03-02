Аваков консолидирует власть и плетет интриги: что запланировал "вечный" министр

Арсен Аваков побил рекорд пребывания в должности. Он работает министром уже дольше, чем одиозный министр внутренних дел Юрий Кравченко. Сейчас начался его седьмой год правления во главе МВД Украины.

Сьомий рік правління

► Час пливе непомітно, але, якщо порахувати, то з 22 лютого 2014 року Аваков був призначений виконувачем обов'язків керівника МВС.

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► У дні Революції Гідності, коли формально при владі був ще уряд Азарова-Арбузова, Аваков почав працювати фактично в уряді виконувачем міністра.

► 27 лютого Аваков був затверджений міністром внутрішніх справ у кабміні Арсенія Яценюка.

► Продовжив працювати в уряді Володимира Гройсмана і вже півроку працює в кабміні Олексія Гончарука.



Арсен Аваков / фото Getty Images

Консолідація влади в руках Авакова

При цьому нагадаю, що призначення Авакова в нинішній уряд супроводжувалося першими протестами всередині фракції "Слуги народу". Частина депутатів відмовлялася голосувати за склад уряду, якщо там фігурувало його прізвище.

Зрештою, аби погасити бунт, було обіцяно, що Аваков стане лише тимчасовим міністром на декілька місяців, щоб зберегти керованість влади та запобігти можливому заколоту у виконанні попереднього президента Петра Порошенка, який начебто планувався на грудень. Але вже почалася весна, жодного путчу не сталося, і тільки Аваков далі працює міністром. До речі, приблизено 10 депутатів від "Слуги народу" тоді так і не проголосували за уряд через наявність в ньому Авакова.

Ви здивуєтеся, але навіть одіозний та грізний міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який наклав на себе руки та вважається винним у організації вбивства Георгія Гонгадзе, працював менше на чолі МВС, ніж Аваков: почав у липні 1995 року та закінчив у березні 2001.



Юрій Кравченко / Wikipedia

Шість років Авакова – це більше ніж президентський термін. Але сподівання, з якими виходили на протести громадяни в частині реформування органів внутрішніх справ, так і не відбулося.

Відбулася лише консолідація влади під Аваковим, тепер під ним:

Державна служба надзвичайних ситуацій,

Міграційна служба,

Прикордонна служба, які приросли до МВС;

а також Національна гвардія.

Свавілля і "навішування" злочинів

Більш потужного і ресурсного міністрества ніж МВС – в Україні немає. Але і менш реформованого міністерства теж немає, за виключенням створення патрульної поліції, яке сталося завдяки присутності грузинської команди: Еки Згуладзе та Хатії Деканоїдзе.



Ека Згуладзе та Хатія Деканоїдзе / Колаж 24 каналу

Хоча в поліції працює багато самовідданих співробітників та справжніх героїв, МВС і далі має репутацію корумпованої структури, де панує свавілля, злочини вішають на випадкових людей, аби лише отримати потрібну статистику.

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Один з останніх прикладів, про який пише сайт "Судовий репортер" – просто абсурд. За випадковий дзвінок тривалістю секунду чоловіка мало не засудили на 2 роки за лжемінування. Громадянин помилився номером, коли хотів перевірити залишок коштів на рахунку, подзвонив на "101" та повісив трубку. Сам дзвінок тривав приблизно 2 секунди, під час яких він не повідомляв про замінування. Цим номером користується він сам вже 8 років.

Ввечері того ж дня на роботу приїхали працівники поліції та повідомили йому про підозру за мінування, хоча у матеріалах справи був запис розмови тривалістю 26 секунд. Зрештою, один з районних судів Києва після багатомісячного знущання виправдав цього чоловіка, але МВС з прокуратурою пішло в апеляцію, аби далі тероризувати неповинну людину.

Як Аваков потрапив у політику

► Аваков потрапив у політику після Помаранчевої революції, в команді кандидата Віктора Ющенка він відповідав за Харківський штаб. До речі, тоді в нього були теплі відносини зі своїм майбутнім непримиренним ворогом Геннадієм Кернесом: в інтернеті є навіть їх спільні фото на Помаранчевому майдані.



Аваков і Кернес / Screenshot

► Після інавгурації Ющенка Аваков став керівником Харківської обласної адміністрації. А щоб врахувати інтереси родини тодішнього президента, Аваков взяв собі на посаду заступника племінника Віктора Ющенка та сина депутата Петра Ющенка – Ярослава Ющенка. Але після виборів президента, на яких Ющенко програв, Аваков офіційно перейшов у партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко, перед цим декілька місяців працюючи в її команді.

► Коли Янукович прийшов до влади, відносно Авакова відкрили кримінальну справу за статтею "перевищення влади та службових повноважень". Почалися обшуки, і він втік за кордон – пережидав смуту в Італії, хоча його було оголошено до міжнародного розшуку, він не був затриманий.

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► Лише через два роки Аваков повернувся до України, отримавши депутатський мандат та недоторканність за підсумками парламентських виборів 2012 року. Ну а далі вся країна бачила, що сталося: Революція Гідності, плодами якої скористалися спритні політики. А найбільш спритним серед них виявився Аваков – уже третій президент при владі, якого бачить Аваков зі свого крісла.

Мережа інтриг

Більше того, Аваков плете мережу інтриг, щоб не лише зберегти владу, але й посилити її. Зараз навколо Авакова виникла ціла неформальна коаліція, куди входять олігарх Ігор Коломойський і його депутати Дубінський та Бужанський, а також ютуб-блогер Анатолій Шарій і група анонімних телеграм-каналів.



Дубінський, Шарій, Бужанський / Колаж 24 каналу

Цікаво, що Дубінський в часи роботи журналістом ніщивно критикував Авакова та звинувачував у кришуванні тіньового бізнесу, а зараз, не приховуючись, "топить" за нього, бере участь у засіданнях колегії МВС, будучи депутатом, бере особисто інтерв'ю у Авакова і публічно анонсує, що Аваков буде наступним очільником уряду.

Окрім того, Аваков має декілька своїх надійних людей у парламенті:

це депутатка Дарія Володіна у фракції "Слуга народу",

митро Лубінець у групі Коломойського "За майбутнє",

Ілля Ківа та Григорій Мамка у фракції Медвдечука-Льовочкіна "ОПЗЖ".

Аваков зробив французів щасливими і чекає зворотнього

Більше того, зараз Аваков намагається посилити свій вплив на міжнародній арені. Він домігся того, що Кабмін визнавчив його відповідальним за контакти на міжурядовому рівні з Францією.

Чому Франція? Бо це є ключовою країною Євросоюзу, а у президента Еммануеля Макрона – монополія влади, тоді як в Німеччині канцлер Меркель іде з посади, і вплив німців на українському напрямку буде падати. І Аваков вибудовує себе як візаві з французькими елітами.

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Аваков зробив французів щасливими декілька разів, замовивши для підпорядкованих йому урядових структур гелікоптери та патрульні катери виробництва Франції.

Так, наприкінці 2019 року Україна та Франція підписали міжурядову угоду про виготовлення і технічну підтримку 20 патрульних кораблів. Ціна контракту – 136,5 мільйона євро. А за рік до цього було досягнуто домовленість, за якою Франція поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів.

І французи будуть з радістю підтримувати Авакова, враховуючи, що він створює їм робочі місця та податки в бюджет Франції. Це при тому, що в Україні є своє виробництво гвинтокрилів.

Усе це вказує на те, що Аваков точно не хоче йти з влади, а лише прагне посилювати свій вплив та намагається зробити президента Зеленського заручником своєї присутності на чолі міністерства. Хоча чим далі він працюватиме на чолі МВС, тим складніше буде його зняти з посади. А це, рано чи пізно, має відбутися.