Кто заменит Авакова, если он заболеет коронавирусом

Если глава МВД Арсен Аваков заболеет COVID-19, то его заменит первый заместитель Сергей Яровой. Сейчас Яровой находится на "запасном командном пункте".

Аваков контактировал с начальником полиции Киева Александром Крищенко, у которого диагностировали коронавирус. Однако в течение последнего месяца они общались только по телефону. Об этом сам глава МВД рассказал в интервью изданию "The Бабель".

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Аваков отметил, что Ярового предупредили о возможном назначении. Именно поэтому в МВД приняли меры, чтобы избежать потенциального одновременного заражения главы ведомства и его заместителя.

Глава МВД сообщил, что Крищенко мог заразиться, когда общался с украинцами из поезда "4 столиц" 23 марта.

Он не ездил по Куршевелям, он и члены его семьи несколько месяцев не были за границей. Мы предполагаем, что он заразился по прибытии в Киев поезда "4 столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался "разрулить" ситуацию,

– рассказал Аваков.

Что известно о заражении Крищенко

Коронавирус у Андрея Крищенко подтвердили 27 марта.

Состояние начальника киевской полиции – удовлетворительное. Он продолжает работать дистанционно. Круг контактных лиц установили, их состояние – под контролем медиков.

Всего COVID-19 диагностировали у трех полицейских и одного курсанта.

В столице коронавирусом заболели 74 человека.



Правила, спасающие жизнь / инфографика 24 канала