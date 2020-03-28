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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кто заменит Авакова, если он заболеет коронавирусом

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      Если глава МВД Арсен Аваков заболеет COVID-19, то его заменит первый заместитель Сергей Яровой. Сейчас Яровой находится на "запасном командном пункте".

      Аваков контактировал с начальником полиции Киева Александром Крищенко, у которого диагностировали коронавирус. Однако в течение последнего месяца они общались только по телефону. Об этом сам глава МВД рассказал в интервью изданию "The Бабель".

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      Аваков отметил, что Ярового предупредили о возможном назначении. Именно поэтому в МВД приняли меры, чтобы избежать потенциального одновременного заражения главы ведомства и его заместителя.

      Глава МВД сообщил, что Крищенко мог заразиться, когда общался с украинцами из поезда "4 столиц" 23 марта.

      Он не ездил по Куршевелям, он и члены его семьи несколько месяцев не были за границей. Мы предполагаем, что он заразился по прибытии в Киев поезда "4 столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался "разрулить" ситуацию,
      – рассказал Аваков.

      Что известно о заражении Крищенко

      • Коронавирус у Андрея Крищенко подтвердили 27 марта.
      • Состояние начальника киевской полиции – удовлетворительное. Он продолжает работать дистанционно. Круг контактных лиц установили, их состояние – под контролем медиков.
      • Всего COVID-19 диагностировали у трех полицейских и одного курсанта.
      • В столице коронавирусом заболели 74 человека.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Полиция Арсен Аваков Министерство внутренних дел
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