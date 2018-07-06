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Аваков предложил ограничить неонацистам въезд в "страны цивилизованного мира"

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Аваков хочет применить механизм давления на молодых нацистов: ограничить им въезд в страны ЕС
Аваков хочет применить механизм давления на молодых нацистов: ограничить им въезд в страны ЕС / Пресс-служба МВД Украины

Министр внутренних дел заявил об этом 6 июля во время встречи с послами и дипломатами стран G7, комментируя расследование полицией последних нападений на ромские поселения.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

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"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений – неинтересно, некруто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, – ограничение во въезде в цивилизованный мир. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", – отметил глава ведомства.

По его словам, во время подготовки к погромам ромских поселений создаются точные копии нацистских сайтов российских организаций, призывающих молодежь, преимущественно школьников, к незаконным действиям.

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"На этом сайте появляется модератор, который привлекает туда молодежь. Далее они собирают группу наших украинских подростков, стимулируют их к незаконным действиям, а затем исчезают. Львовский случай это очень ярко и подробно демонстрирует. 17-летнему парню интересно присоединиться к какой-то футбольной тусовке, принять участие в драке, такой операции", – пояснил Аваков.

Он выразил свою надежду, что его министерству удастся остановить популярность таких движений в Украине.

Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов – дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС,
– отметил Арсен Аваков.

Он также сообщил, что тема участия школьников в нападении на ромские поселения обсуждали с министром образования Лилией Гриневич.

"Мы посмотрели, что можно сделать, чтобы провести информационную работу с учащимися старших классов. Мы живем в атмосфере постоянной ненависти и негатива, люди думают, что они могут себе позволить агрессию по отношению к любому, потеряв человеческое лицо. Я имею полную политическую волю для недопущения таких нарушений и проведения превентивной работы в этом направлении. Наша задача – разрушить все эти нацистские объединения", – подчеркнул министр внутренних дел.

Теги: Новости политики Новости Украины Евросоюз Ромы Министерство внутренних дел Арсен Аваков
Источник: 24 канал
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