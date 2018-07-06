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00:24, 4 липня
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Аваков запропонував обмежити неонацистам в'їзд у "країни цивілізованого світу"

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Аваков хоче застосувати механізм тиску на молодих нацистів: обмежити їм в'їзд до країн ЄС
Аваков хоче застосувати механізм тиску на молодих нацистів: обмежити їм в'їзд до країн ЄС / прес-служба МВС України

Міністр внутрішніх справ заявив про це 6 липня під час зустрічі із послами та дипломатами країн G7, коментуючи розслідування поліцією останніх нападів на ромські поселення.

Про це інформує прес-центр Міністерства внутрішніх справ України.

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"Ми багато уваги приділяємо неонацистським організаціям. У суспільстві має бути атмосфера, коли бути прихильником таких рухів – нецікаво, некруто та невигідно. Реакція на дії таких організацій з боку міжнародних партнерів має бути така ж, як і на кримінальні елементи, - обмеження в’їзду до цивілізованого світу. Наразі ми ведемо такі переговори із представниками іноземних держав", – зазначив очільник відомства.

За його словами, під час підготовки до погромів ромських поселень створюються точні копії нацистських сайтів російських організацій, які закликають молодь, переважно школярів, до незаконних дій.

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"На цьому сайті з’являється модератор, який залучає туди молодь. Далі вони збирають групу наших українських підлітків, стимулюють їх до незаконних дії, а потім зникають. Львівський випадок це дуже яскраво та детально демонструє. 17-річному хлопцю цікаво долучитися до якоїсь футбольної тусовки, взяти участь у бійці, такій операції", – пояснив Аваков.

Він висловив своє сподівання, що його міністерству вдасться зупинити популярність таких рухів в Україні.

Я пропоную застосувати механізм тиску на цих молодих нацистів – додаткові обмеження на в’їзд до країн ЄС,
– наголосив Арсен Аваков.

Він також повідомив, що тему участі школярів у нападі на ромські поселення обговорювали з міністром освіти Лілією Гриневич.

"Ми подивилися, що можливо зробити, щоб провести інформаційну роботу з учнями старших класів. Ми живемо у атмосфері постійної ненависті та негативу, люди думають, що вони можуть собі дозволити агресію по відношенню до будь-кого, втративши людське обличчя. Я маю повну політичну волю для недопущення таких порушень та проведення превентивної роботи у цьому напрямку. Наша задача – зруйнувати всі ці нацистські об’єднання", – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Роми Євросоюз
Джерело: 24 канал
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