Люди все більше довіряють поліції, – Аваков привітав Нацполіцію із святом

Цьогоріч 4 липня в Україні уперше відзначається День Національної поліції. До цього часу професійне свято Національної поліції України відзначалося 4 серпня, в день підписання Президентом закону "Про Національну поліцію".

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков привітав колег із Днем Національної поліції України.

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"Нам є вже чим пишається – і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений! ", – зазначив він у Twitter.

Вітаю з Днем Национальной полиции України!! Нам є вже чим пишається - і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений! Поліція продовжить змінюватися, відвойовуючи у світу вашу безпеку і розраховуючи на найдорожче, що може взагалі бути - ВАШУ ДОВІРУ! pic.twitter.com/3uCjaFILZ0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 липня 2018 р.

Арсен Аваков додав, що "багатотисячна команда" Нацполіції стала сильнішою і згуртованішою та розмістив відео щоденної роботи поліцейських.

День Національної поліції України!

Наша багатотисячна команда стала сильнішою,більш згуртованою.

Це коротке відео - невеликий ескіз щоденної роботи поліцейських для Вас.

Панове поліцейські - Дякую за службу! pic.twitter.com/NQwoavOLtl — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 липня 2018 р.

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман також подякували поліцейським за службу.