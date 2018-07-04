Люди все більше довіряють поліції, – Аваков привітав Нацполіцію із святом
Цьогоріч 4 липня в Україні уперше відзначається День Національної поліції. До цього часу професійне свято Національної поліції України відзначалося 4 серпня, в день підписання Президентом закону "Про Національну поліцію".
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков привітав колег із Днем Національної поліції України.
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"Нам є вже чим пишається – і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений! ", – зазначив він у Twitter.
Арсен Аваков додав, що "багатотисячна команда" Нацполіції стала сильнішою і згуртованішою та розмістив відео щоденної роботи поліцейських.
Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман також подякували поліцейським за службу.