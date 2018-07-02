На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського

На Рівненщині у селі Стовпець Дубенського району чоловік напав з вилами на інспектору групи реагування місцевого відділу поліції. Зловмисник спочатку наніс кілька ударів вилами по службовому авто, а потім у поліцейського.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Читайте також: На Рівненщині копачі бурштину закидали камінням поліцейських: багато потерпілих

До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на вулиці Шевченка у неї виник конфлікт із сусідом. Вже під час спілкування зі свідками події, ті повідомили правоохоронцям, що 33-річниий дебошир має при собі незареєстровану вогнепальну зброю та разом із товаришем напередодні залякував нею людей,

– розповідають у поліції.

Чоловіка, на якого вказували очевидці застали за місцем проживання, однак той перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно, і заперечував наявність зброї. Коли інспектор групи реагування повернувся до службового авто, нетверезий зловмисник вихопив вила та наніс спочатку кілька ударів по транспортному засобу, а потім у поліцейського. Нападник з місця події втік.

Менш ніж за годину чоловіка затримали і вилучили незареєстровану рушницю.

Потерпілого 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення із колотим пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку. Зі слів медиків, його стан – середньої тяжкості.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру в вчиненні тяжкого злочину та обрання міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років,

– додають у поліції.