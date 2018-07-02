14:05
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського

317 Читать новость на русском
На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського
На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського / Ілюстративне фото

На Рівненщині у селі Стовпець Дубенського району чоловік напав з вилами на інспектору групи реагування місцевого відділу поліції. Зловмисник спочатку наніс кілька ударів вилами по службовому авто, а потім у поліцейського.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Читайте також: На Рівненщині копачі бурштину закидали камінням поліцейських: багато потерпілих

До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на вулиці Шевченка у неї виник конфлікт із сусідом. Вже під час спілкування зі свідками події, ті повідомили правоохоронцям, що 33-річниий дебошир має при собі незареєстровану вогнепальну зброю та разом із товаришем напередодні залякував нею людей,
– розповідають у поліції. 

Чоловіка, на якого вказували очевидці застали за місцем проживання, однак той перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно, і заперечував наявність зброї. Коли інспектор групи реагування повернувся до службового авто, нетверезий зловмисник вихопив вила та наніс спочатку кілька ударів по транспортному засобу, а потім у поліцейського. Нападник з місця події втік.

Менш ніж за годину чоловіка затримали і вилучили незареєстровану рушницю.

Потерпілого 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення із колотим пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку. Зі слів медиків, його стан – середньої тяжкості.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру в вчиненні тяжкого злочину та обрання міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років,
– додають у поліції. 

Теги: Новини України Кримінальні новини Рівне Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сьогодні, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 1620
Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
сьогодні, 11:00 Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
Тетяна Мартинюк 424
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сьогодні, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 899
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 липня, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1721
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 липня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 920
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук