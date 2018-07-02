В Ровенской области мужчина с вилами напал на полицейского

На Ровенщине в селе Столбец Дубенского района мужчина напал с вилами на инспектора группы реагирования местного отдела полиции. Злоумышленник сначала нанес несколько ударов вилами по служебному авто, а затем в полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

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В полицию поступило сообщение от местной жительницы, что на улице Шевченко у нее возник конфликт с соседом. Уже во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что 33-летний дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал им людей,

– рассказывают в полиции.

Мужчину, на которого указывали очевидцы застали по месту жительства, однако тот находясь в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, и отрицал наличие оружия. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый злоумышленник выхватил вилы и нанес сначала несколько ударов по транспортному средству, а затем в полицейского. Нападающий с места происшествия скрылся.

Менее чем через час мужчину задержали и изъяли незарегистрированное ружье.

Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. По словам медиков, его состояние – средней тяжести.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа начали досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет,

– добавляют в полиции.