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На Ровенщине копатели янтаря забросали камнями полицейских: много пострадавших

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На Ровенщине во время столкновения с копателями янтаря пострадали восемь полицейских
На Ровенщине во время столкновения с копателями янтаря пострадали восемь полицейских / ГУ НП

Накануне вблизи села Федоровка Сарненского района на Ровенщине, около 150 местных жителей сначала перекрыли автодорогу Киев – Ковель – Ягодин, а потом начали вести себя агрессивно – в частности, дергали и бросали камни в полицейских, которые обеспечивали охрану публичной безопасности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что таким образом люди продемонстрировали свое недовольство правоохранителям, что противодействовали незаконной добыче янтаря-сырца.

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"Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались утихомирить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и кидать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе столкновения телесные повреждения получили сотрудники полиции", – отмечают в полиции.

Вместе с тем правоохранители добавляют, что в медицинские учреждения за помощью обратились по меньшей мере восемь полицейских. Что касается других пострадавших участников инцидента или местных жителей, то такая информация в полицию пока не поступала.

Поліція, сутичка, Рівненщина, бурштин, протести
Копатели янтаря сначала начали дергать полицейских, а потом забросали их камнями

По фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций следователи открыли уголовные производства. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются лица, которые причастны к совершенным уголовным правонарушениям и причиненным телесных повреждений полицейским.

Столкновение между копателями янтаря и правоохранителями на Ровенщине: видео

Напомним, 14 июня на Ровенщине также произошла стычка между полицией и копателями янтаря, правда тогда пострадали два сотрудника полиции.

Теги: Криминальные новости Новости Украины Полиция протесты янтарь Ровно
Источник: 24 Канал
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